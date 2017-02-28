Metin Albayrak: Tek rakibimiz Başakşehir

Metin Albayrak yaptığı açıklamada, Galatasaray karşısında alınan galibiyetin önemli bir avantaj sağlamasına rağmen şampiyon olmadıklarını belirterek, "Derbi galibiyeti bizi sadece şampiyonluk hedefimize yaklaştırdı. Matematiksel olarak büyük bir avantaj yakaladık ama şampiyon olmadık. Medipol Başakşehir yok gibi davranılıyor ama aramızda 4 puan var. Bana göre şampiyonluktaki tek rakibimiz Medipol Başakşehir. Ligdeki yeri belli. Daha önce liderdi, haftalarca liderliğini devam ettirmiş bir takım. Oynadıkları oyun ortada, başlarında işini çok iyi bilen, saygın bir hocaları var. Her rakibe olduğu gibi Medipol Başakşehir'e de saygı duyuyoruz." diye konuştu.

'HEDEFİMİZ AVRUPA KUPASINI BURAYA GETİRMEK'

Yönetim olarak göreve geldiklerinde başarılı saha sonuçları alacaklarına inandıklarını anlatan Beşiktaşlı yönetici, "Biz bu günlere inanıyorduk. Bunlar bir geceden sabaha olmadı. Göreve geldiğimizde hedeflerimiz vardı ama o gün kimse inanmıyordu. Her gün yaptıklarımızın üstüne koyarak çalışıyoruz. Beşiktaş olarak en büyük hedefimiz Türkiye'de her sene şampiyonluk ve Avrupa kupasını buraya getirmek. Hedeflerimizden uzaklaşmadan çalışmaya devam ediyoruz. Bu şekilde çalıştıkça karşılığını alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.