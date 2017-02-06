Metin Albayrak: Tosic'e ceza vereceğiz

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 1-0 yenildiği ve Türkiye Kupasında elendiği karşılaşmanın yankıları devam ediyor.

Metin Albayrak olayların başrolünde de Robin Van Persie'nin olduğunu ve Hollandalı yıldızın tam bir Fenerbahçeli gibi davrandığını belirtti.

Albayrak ayrıca Tosic'in ceza alacağını söyledi.

CEZA ALACAK

Albayrak, ''Tosic ulusularası tecrübesi de çok fazla olan takımın abisi sayılacak oyuncularımızdan birisi.Ne olursa olsun yaptığı hareketin hem yönetim, hem de camiamız açısından kabul edilir bir tarafı yok.Ekstra ceza mutlaka alacak.O konuyu önüzdeki günlerde konuşacağız.'' dedi.