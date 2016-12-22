Metin Albayrak'tan Quaresma müjdesi

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, siyah-beyazlı kulübün transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Ryan Babel'in transferinde sona yaklaştıklarını ifade eden Albayrak, Ocak ayında yapılacak transferlerin %80'ini de şimdiden tamamladıklarını dile getirdi.

2+1 YILLIK İMZALAYACAĞIZ

Quaresma'nın sözleşme süresi hakkında da ilk kez Sporx'e bilgilere veren Albayrak, "Son günlerde bizi mutlu eden bir başka konu Quaresma ile ilgili sözleşme uzatılması konusunda geldiğimiz nokta. Taraftara bugünden yeni yıl müjdesi olarak verebiliriz bunu. İnşallah Quaresma ile yılbaşı tatil dönüşü 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyoruz. Bir süredir kendisiyle ve menajerleriyle sürdürdüğümüz görüşmeler sonunda prensipte anlaştık. Son olarak dün Quaresma ile görüştük ve kendisi yılbaşından sonra imzalayalım dedi" şeklinde konuştu.