Metin Albayrak'tan Talisca ve Dudu açıklaması

Fenerbahçe derbisinde son saniyede yedikleri golle galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyleyen Metin Albayrak, takımdaki havanın çok olumlu olduğunu belirtti.

Talisca'nın Beşiktaş'ta kalmak istediğini ifade eden Albayrak, transfer çalışmalarıyla da ilgili bilgi verdi.

TALİSCA KALMAK İSTİYOR

Metin Albayrak "Talisca ile görüştük. Burada mutlu ve kalmak istiyor. Ama bu, ne bizim ne de Talisca'nın elinde. Benfica'nın elinde. Süreci bekleyip sezon sonunda görüşeceğiz. Senenin her haftası maç izliyoruz. 12 kişilik bir ekibimiz var. İzlediğimiz son oyuncuların pozitif olanlarını da başkanımız ile birlikte masaya yatırıyoruz. Ardından da düşüncelerimizi hocamıza sunuyoruz. Dudu artık Brezilya Milli Takımı'nda oynayan kendini kanıtlamış bir oyuncu. İzlenilecek bir tarafı yok. UEFA ile Finansal Fair-Play anlaşmamız var. Kendi bütçemiz dahilinde transfer yapmaya çalışıyoruz. Ayağımız yere basarak ilerliyoruz. Transfer çalışmaları ve izlemeler devam ediyor" şeklinde konuştu.