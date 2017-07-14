Mevlüt ve Gökhan imzaladı

İstanbul ekibi, düzenlenen törenle iki futbolcuyla 3'er yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ; "Şu ana kadar 6 oyuncu aldık ve sadece 1 milyon 100 bin Euro (Elie için Feyenoord'a) bonservis ödedik. Cengiz Ünder'den alacağımız bedele baktığımızda şirketin doğru bir iş modeli olduğunun kanıtıdır" dedi.

Wesley Sneijder ve Emre Belözoğlu ile ilgili sorulara yanıt veren Gümüşdağ "Sneijder kadar iki önemli oyuncumuz var yanımda. Buna bugün cevap vermek istemiyorum ama 2 transfer daha yapıp yolumuza devam edeceğiz. Bir gelişme olursa sizinle paylaşırız. Emre bizim sözleşmeli oyuncumuz. Şaşkınım. Biz transfer ettiğimizde Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'den gönderilmiş bir oyuncuydu. O bizden memnun, biz ondan memnunuz. Zaten bize bir teklif gelmedi. Yazılanlar da nasıl yazılıyor bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ DOSYASINI KAPATTIK"

Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshedip Medipol Başakşehir'e imza atan Gökhan İnler, transfer sürecini anlattı.

Türk asıllı İsviçreli orta saha oyuncusu; "Beşiktaş'taki herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir sezon geçirdim ama o dosyayı güzel kapadık. Önümüzdeki yıllar Başakşehir için mücadele edeceğim. Başkana, Medipol Başakşehir'e teşekkür ederim. Bana güveniyorlar. Bu takıma çok şey verebilirim, onlar da bana çok şey verebilir. Birçok takım arasından Başakşehir'i seçtim." dedi.

"TÜRKİYE'YE GELMEK BUGÜNE KISMETMİŞ"

Mevlüt Erdinç; "Başakşehir'de olduğum için çok mutluyum. Burada çok değerli insanlar var. Uzun yıllar Türkiye'de adım geçti ama bugüne nasipmiş. Gerçekten çok heyecanlı ve gururluyum. Adebayor önemli bir golcü. Fransa Ligi'nde 300 maçta yaklaşık 100 golüm var. Bu ligi çok izledim. Kaliteli golcüler var cenk Tosun gibsi. Bu sene lig daha önemli olacak. Önemli transferler yapıldı. Ben buraya 10-15 gol atmaya geldim" diye konuştu.