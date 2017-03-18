Miami Heat play-off potasına girdi

NBA'de sezonun formda ekibi Miami Heat, American Airlines Arena'da konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 123-105 mağlup ederek Doğu Konferansı'nda 8'inci sıraya yükseldi play-off'lara kalma şansını bir kat daha artırdı.

10 MAÇIN 7'SİNİ KAZANDILAR

Son 10 maçından 7'sini kazanan Heat'te Hassan Whiteside 23 sayı ve 14 ribaunt, Goran Dragic ise 19 sayı ve 10 asist ile double-double yaparken, Tyler Johnson 23, James Johnson ise 17 sayı ile skora destek oldu.

Sezonun 40'ıncı mağlubiyetini alan Timberwolves'ta Karl Anthony Towns 31 sayı ve 11 ribaunt, Andrew Wiggins ise 26 sayı üretti.