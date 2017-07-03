Michael Roll'ün yeni adresi Maccabi

Spor Toto Basketbol Süper Ligi kariyerinde 4 takımın formasını giyen ve 100'den fazla maça çıkan ABD'li oyun kurucu Michael Roll artık EuroLeague'de forma giyecek.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Son yıllardaki en kötü sezonunu geçiren ve Neven Spahija yönetiminde yeni bir kadro oluşturan Maccabi, geçtiğimiz sezon Beşiktaş Sompo Japan forması giyen Michael Roll ile iki yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Geride kalan sezonda Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 11.1 sayı, 4.7 asist ve 3 ribaund ortalamalarıyla oynayan 30 yaşındaki oyun kurucu, play-off finali oynayan siyah beyazlıların hücum organizasyonlarındaki en önemli isimlerindendi.