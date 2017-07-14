Milan Bonucci'yi Juventus'tan kaptı

Milan ile Juventus, 40 milyon Euro'luk bonservis bedeli üzerinde anlaştı. 30 yaşındaki oyuncunun, sağlık kontrolünün ardından, kendisini 5 yıllığına Milan'a bağlayan imzayı atacak.

YILLIK 7.5 MİLYON EURO

İtalyan basınına göre; Bonucci yıllık 7.5 milyon Euro kazanacak. Deneyimli oyuncuya 2.5 milyon Euro da imza parası verilecek. Juventus taraftarı ise son dönemin en iyi savunmacılarından biri olarak gösterilen Bonucci'yi kaybedeceği için huzursuz.

Bonucci ile teknik direktör Allegri arasında geçen sezon büyük sorunlar yaşanmıştı. Allegri'nin bu nedenle Bonucci'nin takımdan ayrılmasına muhalefet etmediği belirtiliyor.