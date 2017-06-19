Milan Kjaer için teklifini yaptı

Fenerbahçe'nin yıldızı Simon Kjaer, Avrupa devlerini peşine taktı. Başarılı savunmacı için Fransa'da Monaco, Lyon ve PSG, İtalya'dan Milan, İngiltere'den ise Liverpool devrede.

EN ÇOK PARA HARCAYAN TAKIM

Yönetimin bonservisini 20 milyon euroya yükselttiği 28 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında en ciddi teklif Milan'dan geldi.

Çinli sahipleri sayesinde transferde yeniden iddialı bir konuma gelen Milan, Andre Silva, Franck Kessie, Ricardo Rodriguez ve Mateo Musacchio için şimdiden 102 milyon Euro harcadı ve Avrupa'nın transfer liginde lider oldu.

13 MİLYON EURO ARTI GOMEZ

İtalyan devinin, Fenerbahçe'nin kapısını takas teklifiyle çaldığı belirtildi. İtalyan basınında çıkan iddialara göre Kırmızı-Siyahlılar, Kjaer için 13 milyon Euro'nun (52 milyon TL) yanı sıra Gustavo Gomez'i vermeyi teklif etti.

24 yaşındaki Paraguaylı savunmacıyı geçtiğimiz sezon Beşiktaş da çok istemiş ancak Milan 8.5 milyon Euro'ya (34 milyon TL) kadrosuna katmıştı. Gustavo Gomez'e 5 milyon euro harcandı Finansal Fair-Play anlaşması nedeniyle Fenerbahçe, transferde sadece oyuncu satışından elde ettiği geliri kullanabilecek.

Sarı-Lacivertliler Valbuena ve Dirar'la birlikte şimdiden 5 milyon Euro (20 milyon TL) harcadı, bonuslarla bu rakam 2 milyon Euro (8 milyon TL) daha artabilir. Bu nedenle yönetim, Kjaer'den mümkün olduğunca fazla gelir elde etmek istiyor.

Ancak takas konusunda Aykut Kocaman'ın da fikri alınacak. Başarılı teknik adam, Danimarkalı'nın yerine Gomez'e onay verirse, Milan'dan bu oyuncunun yanı sıra 15 milyon Euro (60 milyon TL) talep edilmesi bekleniyor.