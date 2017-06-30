Milan, Kjaer ile prensipte anlaştı

Transfer mesaisini sürdüren Fenerbahçe önemli bir yıldızını kaybetmek üzere...

İTALYA'YA SADECE EVLENMEYE GİTMEDİ

2 çocuğunun annesi olan Eline Gollert ile dünya evine giren Danimarkalı stoper, İtalya'ya sadece evlenmeye gitmemiş.

PRENSİPTE ANLAŞILDI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan, Fenerbahçeli futbolcuyla prensipte anlaşmaya vardı.

Milan’ın transfer planlamasıyla ilgili son rötuşları yaptıktan sonra Fenerbahçe’ye resmi teklifte bulunacağı öğrenildi.

Dİ MARZİO DA YAZDI

Transferle ilgili güvenilir haberleriyle bilinen Di Marzio da, Kjaer’in Milan’a gidişinin çok yakında gerçekleşeceğini yazdı.

Öte yandan, şu ana kadar resmi bir teklif gelmediği için konuyla ilgili yorumda bulunmayan sarı lacivertli yöneticiler, ancak önlerine bir rakamın konması durumunda görüşlerini ortaya koyacaklarını belirtti.

Yıldız oyuncu transfer olduğu günden bu yana Fenerbahçe savunmasında güven verir bir görüntü sergiledi.