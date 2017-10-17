Milan Montella'yla devam kararı aldı

Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla zirve yarışında geride kalan AC Milan'da Inter'e 3-2 kaybedilen maç sonrası teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceği sorgulanmaya başladı.

Icardi'nin hattrick yaptığı maçta üst üste üçüncü yenilgisini alan Kırmızı Siyahlılarda Montalla'nın ayrılıp yerine Ancelotti'nin gelebileceği konuşulurken, İtalyan ekibinin yönetiminden konu hakkında net açıklama geldi.

MONTELLA GÖREVİNİN BAŞINDA

''Vincenzo bizimle kalıyor'' diyen kulüp direktörü Marco Fassone, ''Bir şeyler değiştirdiğinizde zamana ihtiyacınız olur. İlk olarak pozitif sinyallere bakıyoruz ve Montella'nın buradaki işine devam etmesi için zamanı var'' sözleriyle 43 yaşındaki teknik adamın arkasında durdu.

2012-2013 sezonundan bu yana Serie A'yı ilk üç sırada bitiremeyen Milan, geçtiğimiz nisan ayında Çinli yatırımcı Li Yonghong tarafından 205 milyon sterline satın alınmış ve yaz aylarında ses getiren transferlere imza atmıştı.