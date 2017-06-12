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Milan Porto'nun golcüsüne 38 milyon euro verecek

İtalya Ligi Serie A'yı 6. sırada tamamlayan ve Avrupa kupalarına katılamayan AC Milan, Porto'nun golcüsü Andre Silva'yı kadrosuna katacak.

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Milan Porto'nun golcüsüne 38 milyon euro verecek

İtalya Ligi Serie A'yı 6. sırada tamamlayan ve Avrupa kupalarına katılamayan AC Milan, transferde atağa kalktı.

38 MİLYON EURO VERİLECEK

Yeni sezonda ligin zirvesini hedefleyen Milano ekibi Porto'nun 21 yaşındaki forveti Andre Silva'yı 38 milyon euro karşılığında kadrosuna katmak üzere.

Portekizli forvet sağlık kontrolünden geçmek ve imza atmak için Milano'ya geldi.

5 SENELİK KONTRAT DÜŞÜNÜLÜYOR

Milan, Andre Silva ile 5 senelik bir sözleşme yapmayı planladığı İtalyan basınında yer aldı. Real Madrid'in de 21 yaşındaki yıldız forvet Andre Silva için adı geçiyordu.

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