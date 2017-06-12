Milan Porto'nun golcüsüne 38 milyon euro verecek

Arda Turan, Milli Takımı bıraktığı için kendisine tepki gösteren MHP'li vekil Saffet Sancaklı'ya cevap verdi.

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Arda Turan Yıldırım Demirören'e de küfretti

Arda Turan'ın uçakta kavga ettiği Bilal Meşe'ye "Seni bu uçağa alanın da a... k..." diyerek Yıldırım Demirören'e de küfrettiği öğrenildi.