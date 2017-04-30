Milan Simon Kjaer'i transfer ediyor

Uzun yıllardır gerek İtalya'da gerekse Avrupa'da başarısız yıllar geçiren İtalyan devi Milan, Çinli yatırımcıların satın almasıyla yeniden eski günlerine dönmenin planlarını yapıyor.

TRANSFER LİSTESİNDE KJAER DE VAR

İtalya'da Juventus'un gölgesinde kalan Milan, gelecek yıl önemli yıldızları transfer ederek yeniden zirveye oynayan bir takım olmak için girişimlere başladı.

Transfer listesinde De Rossi, Bernat, Benzema, Aubameyang, Morata, Fabregas gibi Avrupa'nın önemli yıldızları bulunan Milan, Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Kjaer'i de gündemine aldı.

Para konusunda sıkıntı yaşamayacak olan Milan'ın Fenerbahçe'nin istediği rakamları rahatlıkla verebilecek konumda olması, transferi mümkün kılan bir başka etken.

Finansal Fair Play kuralları gereği transfere kaynak yaratmak isteyen Fenerbahçe'nin de Kjaer'i satmaya sıcak baktığı biliniyor.