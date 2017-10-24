Milan'da finansal kriz

Geçtiğimiz nisan ayında hisselerinin yüzde 99,93’ü Çinli bir konsorsiyum tarafından, kulübün borçları dahil yaklaşık 740 milyon euroya satın alınan Milan'da finansal problemler sona ermiş değil.

FİNANSAL SORUNLAR DEVAM EDİYOR

Kulübün eski sahibi Silvio Berlusconi, kırmızı-siyahlı ekibin hala finansal açıdan problemler yaşadığını söyledi. Takımın yeni sahibi Yonghong Li'nin sessizliği sebebiyle endişe duyduğunu söyleyen Berlusconi, ''Eğer takım kötü bir şekilde devam ederse Amerikalı yatırım şirketi bahar aylarında kulübü devralacak. Ancak asıl problemse takım bu gidişle Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak ve 100 milyon euroluk bir gelirden olacaklar.” dedi.

Takımın satın alınma sürecinde fon desteği veren Amerika Birleşik Devletleri'nden bir yatırım şirketi, Çinli Konsorsiyum'un taahhüt ettiği bedeli ödemediği takdirde kulüpteki çoğunluk hissenin sahibi olacak.