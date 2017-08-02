Milan'dan 3 isim gönderiliyor

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü tur rövanş karşılaşmasında Craiova ile karşılaşacak olan Serie A ekibi Milan'da 3 oyuncunun antrenmanda yer almaması dikkatleri çekti.

BACCA-PALETTA-SOSA ANTRENMANA ALINMADI

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan stoper Gabriel Paletta, Antalyaspor ve Trabzonspor'un ilgilendiği iddia edilen eski Beşiktaşlı Jose Ernesto Sosa ve bir dönem hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin listesinde olduğu öne sürülen santrafor Carlos Bacca, Milan'ın Craiova maçı hazırlıklarında yer almadı.

Milan'ın UEFA'ya bildirdiği kadroda yer almayan yeni transferler Leonardo Bonucci ve Lucas Biglia gibi isimlerin antrenmanda yer almasına rağmen sakatlıkları olmayan Paletta, Sosa ve Bacca'nın antrenmanda olmaması İtalyan basınınca transfer listesinde olmalarına bağlandı.