Milan'dan F.Bahçe'ye 12 milyon euroluk teklif

Bir yandan takımın eksiklerini gidermek adına trannsfer çalışması yapan Fenerbaçe, diğer taraftan da bu transferlere kaynak oluşturmanın derdine düştü. UEFA ile yapılan finansal fair play anlaşmasının şartlarını yerine getirmek isteyen Fenerbahçe yeni oyuncu tranfserleri için oyuncu satmak durumunda.

12 MİLYON EUROYA ÇIKTILAR

Simon Kjaer için teklif ettiği parayı 10 milyondan 12 milyon Euro çıkartan Milan, Danimarkalı stoper için bastırıyor. Bu arada Kjaer'in de Milan'a gitmeye sıcak baktığı ve bu yönde görüş bildirdiği ifade ediliyor.

Fenerbahçe yönetiminin 14 milyon Euro istediği ancak 12 milyon Euro'ya da sıcak baktığı belirtilerken kesin kararın birkaç gün içinde verileceği gelen haberler arasında.

AYKUT KOCAMAN İLE TOPLANTI YAPILACAK

Yönetimin teknik direktör Aykut Kocaman ile bir araya gelip meseleyi halletmesi bekleniyor. Eğer Simon Kjaer Milan'a satılırsa Fenerbahçe stoper tranfseri yapacak.

Bu ihtimale karşı da stoper arayışlarının sürdüğü ifade ediliyor. Hatta kulübe yakın bazı kaynaklar stoper tranfseri halledilirse Kjaer'in satışına onay verileciği de belirtiyorlar. Bu hafta transfer için oldukça hareketli geçebilir.