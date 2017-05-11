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Milan'dan Kjaer için Sosa önerisi

Çinliler tarafından satın alınan Milan, Fenerbahçe'ye Kjaer için Sosa'yla birlikte para teklifinde bulundu.

Milan'dan Kjaer için Sosa önerisi
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Geçtiğimiz günlerde idmana çıkmayarak Çizme'ye uçan ve İtalyan devi ile pazarlık masasına oturan Simon Kjaer, 4 milyon euroyu bulan yıllık ücretinde indirime gitmeyince Milan, Sarı-Lacivertliler'den bonservis indirimi istedi.

F.Bahçe yönetiminin bu talebi kesin bir dille reddetmesi üzerine, Çinliler tarafından satın alınan Milan'ın da devre arasında Sarı-Lacivertliler'in çok istediği Jose Sosa kozunu devreye soktuğu bildirildi.

TÜRKİYE'YE DÖNECEK Mİ?

Orta sahaya hücum gücü yüksek, kaliteli bir oyuncu arayan Sarı-Lacivertliler'in devre arasında Sosa için kendileriyle temasta bulunmasını fırsat bilen İtalyan devinin, Kjaer için Sosa+5 milyon euroluk bir teklif sunduğu kaydedildi.

Milan'ın bu talebini değerlendiren F.Bahçe yönetiminin ise Danimarkalı savunmacı için Sosa + 7 milyon euro istediği öğrenildi. Pazarlıkların devam ettiği bildirilirken Sosa'nın Türkiye'ye gelmek konusunda kararsız olması transferin önündeki tek engel gibi duruyor.

İKNA TURLARI SÜRÜYOR

Kjaer'in durumuna göre transfer çalışmalarını şekillendirecek Sarı-Lacivertliler, sezon başında Beşiktaş'tan eşinin baskısıyla ayrılan Sosa'nın ikna edilmesini de Milan'dan istediği kaydedildi.

2015-16 sezonu başında Fransa'nın Lille takımından 7 milyon 650 bin euro karşılığında Sarı-Lacivertliler'e transfer olan 28 yaşındaki savunmacı lig tarihinin en pahalı stoperi olmuştu. Fenerbahçe formasıyla 2 yılda 83 maça çıkan Kjaer, takıma 5 gol, 1 de asistlik katkı sağladı.

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