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Milan'dan Morata için 60 milyon euro

Real Madrid'den ayrılacak olan Alvaro Morata, İtalyan devi AC Milan'a transfer oluyor.

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Milan'dan Morata için 60 milyon euro

İtalyan basınına yansıyan haberde Alvaro Morata'nın Milan'dan gelen teklifi kabul ettiği belirtildi.

MİLAN MORATA'YI TRANSFER EDİYOR

Milan, golcü oyuncu ile senelik 7,5 milyon euro sabit ücret karşılığında anlaşmaya vardı.

Morata'nın düzenli oynamak istediği için Real Madrid'den ayrılmak istediğinin altı çizilirken, golcü oyuncuya Milan'ın yaklaşık 60 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Alvaro Morata bu sezon Real Madrid formasıyla 20 gole imza attı. Ancak golcü oyuncu La Liga'da sadece 14 maça ilk 11'de başladı.

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