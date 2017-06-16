Milanlı Niang'dan Antalyaspor mesajı

Milan'da oynayan Fransız M'baye Niang'ın, Antalyaspor'un yeni transferi Jeremy Menez'in sosyal paylaşım hesabındaki fotoğrafın altına, 'Biz Antalyasporuz' mesajı bırakması, kırmızı beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

MENEZ'LE ANLAŞTILAR

Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer alıp Avrupa kupalarına katılmak isteyen Antalyaspor'un kadrosuna dahil ettiği Jeremy Menez, transferinin ardından sosyal paylaşım hesabından hayranlarına Antalyaspor ile anlaştığını duyurdu.

"BİZ ANTALYASPORUZ" MESAJI BIRAKTI

Antalyaspor taraftarının yorumlarıyla yoğun ilgi gösterdiği Menez'in sosyal paylaşım hesabındaki bir yorum ise taraftarı heyecanlandırdı. Menez'in fotoğrafının altına Milan'da oynayan Fransız futbolcu M'baye Niang, Antalyaspor'un sloganı olan 'Biz Antalyasporuz' yorumu bıraktı.

Yorumda 'Le sang de la veine' yazısının yanına gülen yüz ifadesi de bırakan Niang'un paylaşımı, Antalyaspor taraftarını gözde oyuncunun takımlarına transfer olacağı biçiminde yorumlanarak heyecanlanmasına sebep oldu.