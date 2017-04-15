Milanlı Zapata Trabzonspor'a önerildi

Fabian Castillo devre arasında Hugo Rodallega bu kez de Cristian Zapata...

ERSUN YANAL'A ÖNERİLDİ

Daha önce Beşiktaş'ın güneminde gelen Milan'ın stoperi hem Rodallega hem de Zapata tarafından değişik zamanlarda teknik direktör Ersun Yanal'a önerildi.

RODALLEGA TRABZON'U ANLATTI

Ersun Yanal ise iki oyuncusuna da, "Bu şehirde yaşamak isteyen oyuncular önceliğim..." cevabını verdi. Özellikle Rodallega, Zapata'nın dostu olduğunu zaman zaman yaptıkları konuşmalarda kendisine Trabzon'u anlattığını ve ilgisini çektiğini söylediği bildirildi.