Milano derbisine Çin ayarı

İtalya Ligi'nde 30 ile 33. hafta arasındaki fikstür düzenlendi. Serie A'nın 32. haftasında oynanacak olan Inter-Milan derbisinin tarihi 15 Nisan Cumartesi olarak açıklandı. Maçın başlama saati ise yerel saatle 12.30.

İTALYA'DA 12:30 ÇİN'DE 19:30

Böylece 4 Mayıs 2008'de 16.00'da başlayan ve Milan'ın 2-1 kazandığı maçtan beri ilk kez bir Milano derbisi gündüz oynanacak. Maç saatinin belirlenmesinde Çin'le olan saat farkı etkili oldu. Inter'in sahibi Suning Holdings Group Çinli.

Ayrıca Milan'ı eski başbakan Berlusconi'den almak için görüşmelerde son noktaya gelen SES de (Sino Europe Sports Investment Management) Çinli bir yatırımcı grubu.

İtalya'ya göre çok erken olsa da, Pekin saatiyle 1930'da başlayacak karşılaşmanın sadece Çin'de televizyon başına 330 milyon izleyici çekeceği öngörülüyor.