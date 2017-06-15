Milli Atlet Ramil Guliyev Usain Bolt'a rakip oldu

Finlandiya'nın Turku şehrinde düzenlenen Paavo Nurmi atletizm yarışlarında Milli Atlet Ramil Guliyev, 10.02 koşarak kendi en iyi derecesini elde ederek altın madalyanın sahibi oldu. 2017 yılı içerisinde dünyada yapılan 100 metre yarışmalarında dünyanın en iyisi olarak kabul edilen ve bu yıl en iyi derecesi olarak 10.03 koşan Usain St. Leo Bolt'dan daha iyi derece yapan milli atlet Ramil Guliyev dünya şampiyonasının favorileri arasına girdi.

GENÇLERDEN BİR GÜMÜŞ BİR BRONZ

Öte yandan İspanya Huelva'da yapılan Atletizm Grand Prix'inde Levent Ateş 1.500 metrede 3.40.28'lik derecesi ile gümüş, Abdurrahman Gediklioglu ise A finalinde bronz madalya kazandı.