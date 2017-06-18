Milli ciritçilerin hedefi altın madalya

Milli ciritçiler Emin Öncel ve Eda Tuğsuz, Polonya'da 13-16 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor.

Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nde bulunan atletizm pistinde günde çift antrenman yaparak Polonya'nın Bydgoszcz kentindeki şampiyonaya hazırlanan Emin Öncel ve Eda Tuğsuz, Türkiye Atletizm Federasyonunun altın madalya beklediği sporcular arasında yer alıyor.

ALTIN MADALYA İÇİN KAPIŞACAĞIZ

Yaklaşık 7 yıldır cirit sporuyla ilgilendiğini belirten Emin Öncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ciritle Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen okullar arası atletizm müsabakalarında tanıştığını söyledi.

Beden eğitimi öğretmeninin kendisini keşfettiği belirten Emin, "Sınıfımızda araştırma yaptı ve bana top atmada iyisin dedi. Ben cirit atmaya top atarak başladım." dedi.

Dünya sıralamasında 4. sırada yer aldığını kaydeden Emin, şampiyonada günde çift antrenmanla hazırlandıklarını anlatarak, "Çalışmalarımıza biz devam ediyoruz. Bakalım oradaki rakiplerimizi göreceğiz ve yarışacağız. Altın madalya için rakiplerimle çatır çatır kapışacağız." diye konuştu.