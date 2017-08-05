Milli golfçüler Avrupa Şampiyonası'nda finalde

Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından Bulgaristan'ın Pravets kentinde düzenlenen ve erkeklerde 13 ülkeden 52, kadınlarda ise 11 ülkeden 44 sporcunun katıldığı organizasyonun üçüncü gün yarışları sona erdi.

Erkeklerde Taner Yamaç, Mutlu Güner, Leon Açıkalın ve Kerem Tanpolat'ın mücadele ettiği Türkiye, Yunanistan'ı mağlup ederek finalde Litvanya'nın rakibi oldu.

Kadınlarda Sena Ersoy, Begüm Yılmaz, Selin Timur ve Tuğçe Erden'in temsil ettiği ay-yıldızlı takım, ev sahibi Bulgaristan'ı eleyerek finalde Polonya ile eşleşti.

Türkiye, kadınlar ve erkeklerde final maçlarını yarın oynayacak.