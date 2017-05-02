Milli güreşçi Süleyman Atlı Avrupa üçüncüsü

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonada Süleyman Atlı, üçüncülük-beşincilik maçında İspanyol Levan Metreveli Vartanov ile karşılaştı.

Rahat bir müsabaka çıkaran milli güreşçi, Vartanov'u 11-1 sayı tuşuyla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Süleyman Atlı, böylece Avrupa şampiyonalarında büyüklerde ilk madalyasını elde etti. Türk sporcu, madalya sevinci minderde Türk bayrağıyla tur atarak yaşadı.

Bu yıl 23 yaş altında Avrupa şampiyonu olan Türk sporcu, Sırbistan'da ilk turda Ermeni Garik Barseghyan'ı, çeyrek finalde ise İsrail'den Yuriy Holub'u yenmişti.

Süleyman Atlı, yarı finalde Romanya'dan Andrei Dukov'a 7-6 mağlup olarak, final şansını yitirmişti.

Türkiye'ye şampiyonadaki ilk madalyayı kazandıran milli güreşçi, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, buruk bir sevinç yaşadığını söyledi.

Sırbistan'a altın madalya için geldiğini belirten Süleyman, "Hedefim şampiyonluktu. Nasip olmayınca olmuyor. İnşallah, İslami Dayanışma Oyunları ve Dünya Şampiyonası'nda bu hedefime ulaşırım." ifadelerini kullandı.

Serbest stil 57 kiloda altın madalyaya Azerbayacan'dan Giorgi Edisherashvili ulaşırken, Rumen Andrei Dukov ikincilik kürsüsüne çıktı. Diğer bronz madalya ise Rusya'dan Zavur Uguev'e gitti.

SELİM YAŞAR'DAN BRONZ MADALYA

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 86 kiloda Selim Yaşar, bronz madalya kazandı.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyoda milli güreşçi, bronz madalya maçında Polonyalı Zbigniew Mateusz Baranowski ile karşılaştı.

2016 Rio Olimpiyatları'nda ikincilik kürsüsüne çıkan Selim, Spens Salonu'ndaki müsabakada 3-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 4-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

İlk turu maç yapmadan geçen milli sporcu, ikinci turda Makedonyalı güreşçi Boban Savev'i, çeyrek finalde de Türk asıllı Alman güreşçi Bünyamin Sezgin'i teknik üstünlükle geçmişti.

Selim Yaşar, 2-0 önde götürdüğü yarı final müsabakasında, Azerbaycanlı Aleksandr Gostiyev'e 3-2 yenilerek final şansını kaybetmişti.

Serbest stil 86 kiloda altın madalyayı Rus Dauren Kurugliev, gümüş madalyayı ise Azerbaycanlı Aleksandr Gostiyev elde etti. Selim Yaşar'ın yanı sıra Macaristan'dan Istvan Vereb de bronz madalya aldı.

Türkiye, şampiyonanın ilk gününü 2 bronz madalyayla tamamladı.

Şampiyonada yarın erkekler serbest stil 65 kiloda Mustafa Kaya ve 97 kiloda Rıza Yıldırım, kadınlarda ise 53 kiloda Fikriye Gök ve 60 kiloda Gamze Nur Adakan mindere çıkacak.

İKİNCİ GÜN EŞLEŞMELERİ

Erkekler serbest stilde 65 kiloda madalya mücadelesi verecek Mustafa Kaya ile 97 kiloda mindere çıkacak Rıza Yıldırım, ilk turu maç yapmadan geçecek.

İkinci tur mücadelesinde Mustafa Kaya, George Bucur (Romanya) - Gabriel Janatsch (Avusturya), Rıza Yıldırım da Andris Ozolins Ozols (Letonya) - Ragnar Kaasik (Estonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kadınlarda ise Gamze Nur Adakan, 60 kiloda Belaruslu Madzina Sidakova'yı geçerek çeyrek finale yükselmeye çalışacak.

Sırbistan'da 53 kiloda elemeleri maç yapmadan geçecek Fikriye Gök, çeyrek finalde Alman güreşçi Nina Hemmer ile karşı karşıya gelecek.