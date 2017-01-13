Milli güreşçi Taha Akgül: Her şey vatanımız için

Ordu'da hafta sonu düzenlenecek Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mindere çıkacak olimpiyat madalyalı milli sporcu Taha Akgül, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar yapılacak turnuvalarda şampiyon olmak istediğini belirterek, "Her şeyi vatanımız için yapıyoruz." dedi.



Akgül, yarın başlayacak şampiyona öncesi, Ordu'ya Türkiye şampiyonu olmak için geldiğini belirtti.

Hiçbir müsabakayı küçümsemediğini ve önünde uzun yıllar olduğunu dile getiren Akgül, şunları aktardı:



"Henüz 26 yaşındayım. Spor için erken ve güzel bir yaş olmakla beraber önümde daha uzun yıllar var. İşimiz profesyonel olarak yapıyoruz. Artık maddi bir beklentimiz yok. Her şeyi vatanımız için yapıyoruz. Uluslararası müsabakalara çıktığımızda maddi bir beklenti içerisinde kesinlikle olmayız. Yeni hedeflerim Avrupa ve dünya şampiyonlukları. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar düzenlenecek turnuvaların tamamında şampiyon olmak istiyorum."