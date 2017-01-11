Milli sporcu Mert Gürler bir ilke imza attı

Erken yaşta sporculuk hayatına başlayan genç sporcu birçok dalda ükemizi temsil etti.

KİCK-BOKS ALANINDA BAŞLADI

Sporcu hayatına ilk olarak Fenerbahçe'de kick-boks branşıyla başlayan Gürler, öğrenimine üniversitede Spor Yönetimi ve 2.kademe fitness antrenörlüğü yaparak devam etti.

ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

İlk yarışmasına 2014 yılında Yalova'da girdi. Türkiye Şampiyonasında finale kalarak 6.olan genç sporcu aynı sene içerisinde Antalya’da düzenlenen Türkiye FITNESS Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldu. Bu başarısını 2014 ve 2015 yıllarında da devam ettiren Gürler 3 kez Türkiye şampiyonluğuna uzandı.

2 KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Milli sporcu 2015 Aralık ayında El Salvador da düzenlenen IFBB Dünya Şampiyonası'nda ve ertesi sene 20 Kasım 2016 yılında İtalya'da ülkemizi temsilen katıldığı fıtness turnuvalarında şampiyonluğa uzanarak bu alanda bir ilke imza attı.