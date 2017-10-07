Milli Takım'ı tek taraftar karşıladı

Dünya Kupası elemelerinde grubunda 3. sırada olan Hollanda, Rusya'ya gitmek için İsveç'e 7 fark atmak zorunda.

Finlandiya maçı için Turku'ya giden A Milli Futbol takımını sadece 1 taraftar karşıladı.

Yıllardır bitkisel hayatta olan Schumacher'in boyunun 1.74'ten 1.60'a kısaldığı ve 45 kiloya düştüğü ortaya çıktı.

Antalyaspor'dan yıllık 4 milyon euro aldığı söylenen Nasri'nin, takımdan 7 milyon euro aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, tüm branşları Pendik'teki araziye taşıyarak Samandıra ve Dereağzı'ndaki tesisleri satışa çıkarmak istiyor.

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Carrasso: Türkiye'ye gelmek istemiyordum Gomis ikna etti

Bordeaux'dan G.Saray'a transfer olan Carrasso, Türkiye'ye gelmek istemediğini ancak Gomis'in kendisini ikna ettiğini söyledi.