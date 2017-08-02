A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu..

Daha önce Şenol Güneş'i A Milli Takım'ın başına getirmeyi düşünen TFF, Beşiktaş'ın bu teklifi reddetmesi üzerine Abdullah Avcı'yı listenin başına almıştı.

DEMİRÖREN ROMANYA'YA GİTTİ

Ancak sürpriz bir kararla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve ikinci başkan Ali Dürüst, Lucescu için Romanya'ya gitti.

Milli Takım'ın yeni teknik direktörü: Lucescu - İZLE

İSTANBUL'A GELİYOR

Lucescu ile bir araya gelen Yıldırım Demirören, Rumen teknik adam ile anlaşmaya vardı. Rumen teknik adam A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu. Demirören ve beraberinde heyet, Lucescu ile beraber İstanbul'a gelecek.

2.5 MİLYON EURO KAZANACAK

TFF, resmi internet sitesinden Mircea Lucescu ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını; cuma günü 14.30'da imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

NtvSpor'un geçtiği bilgiye göre Lucescu, TFF ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Rumen teknik adam yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret alacak.