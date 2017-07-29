Milli tekvandocu Selve Şeker Olimpiyat Şampiyonu

Samsun Atatürk Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı müsabakalarda kadınlar +67 kilo finalinde Selver Şeker, İranlı Mouna Shiritazehgheshlagh ile karşılaştı.
Milli tekvandocu, rakibini 15-9 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
MUHAMMED GÜLER'DEN GÜMÜŞ MADALYA
Muhammed Güler ise erkekler 68 kilo finalinde Rus Aleksei Zastrozhin'in karşısına çıktı. Müsabakayı 19-8 kaydeden milli tekvandocu, gümüş madalyayla yetinmek zorunda kaldı.
Ahmet Hakan Tuna, erkekler 58 kilodaki bronz mücadelesinde Rus Kazbek Latipov'a 20-18 yenildi.
Kadınlar 67 kilodaki üçüncülük maçında ise Yıldız Bekil, Yunanlı Maria Fouledaki'ye 21-14 mağlup oldu.