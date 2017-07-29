Milli tekvandocu Selve Şeker Olimpiyat Şampiyonu

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda milli tekvandocular Selver Şeker altın, Muhammed Güler ise gümüş madalya elde etti.

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Cenk Ergün'den Feghouli ve Fernando müjdesi

Feghouli ve Fernando ile anlaştıklarını söyleyen Cenk Ergün, transfer listesindeki diğer isimleri de tek tek açıkladı.