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Milli tekvandocu Selve Şeker Olimpiyat Şampiyonu

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda milli tekvandocular Selver Şeker altın, Muhammed Güler ise gümüş madalya elde etti.

Milli tekvandocu Selve Şeker Olimpiyat Şampiyonu
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Samsun Atatürk Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı müsabakalarda kadınlar +67 kilo finalinde Selver Şeker, İranlı Mouna Shiritazehgheshlagh ile karşılaştı.

Milli tekvandocu, rakibini 15-9 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

MUHAMMED GÜLER'DEN GÜMÜŞ MADALYA

Muhammed Güler ise erkekler 68 kilo finalinde Rus Aleksei Zastrozhin'in karşısına çıktı. Müsabakayı 19-8 kaydeden milli tekvandocu, gümüş madalyayla yetinmek zorunda kaldı.

Ahmet Hakan Tuna, erkekler 58 kilodaki bronz mücadelesinde Rus Kazbek Latipov'a 20-18 yenildi.

Kadınlar 67 kilodaki üçüncülük maçında ise Yıldız Bekil, Yunanlı Maria Fouledaki'ye 21-14 mağlup oldu.

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