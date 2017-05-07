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Milliler Avrupa Şampiyonu oldu

52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Kumite Milli Takımı, altın madalya kazandı.

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İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun son gününde ay-yıldızlı ekip, final müsabakasında geçen yıl Montpellier'de yenildiği Fransa ile karşılaştı.

FİNALDE FRANSA'YI YENDİK

Tatamiye çıkan ilk isim olan Uğur Aktaş, Corentin Seguy ile yaptığı maçı 4-3 kazanarak milli takımı seride 1-0 öne geçirdi. İkinci maçta Serkan Yağcı, Steven Da Costa'ya yenilince seride durum 1-1'e geldi.

Final müsabakasının üçüncü maçında Kenji Grillon ile karşı karşıya gelen Enes Erkan, rakibini 3-0 mağlup ederek, ay-yıldızlı ekibi 2-1 öne geçirdi. Rıdvan Kaptan, dördüncü maçta İtalyan rakibi Logan Da Costa'yı bitime 24 saniye kala teknik üstünlükle mağlup edince, Türkiye Erkek Kumite Milli Takımı, 2 yıl sonra yeniden Avrupa şampiyonu oldu.  

Galip geldikleri final karşılaşmasının ardından büyük sevinç yaşayan milli sporcular, kupayı Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın elinden aldı.

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