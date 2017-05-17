Milliler finalin kapısından döndü

Şampiyonanın düzenlendiği Hırvatistan'daki Zapresic Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İngiltere'nin gollerini 11. dakikada Hudson-Odoi ve 37. dakikada Sancho kaydetti. Millilerimizin tek golünü 40+13. dakikada Atakan Kesgin attı.

İNGİLTERE-ALMANYA FİNALİ

Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan İngiliz futbolcu Oakley-Boothe, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saha içinde bir süre tedavisi yapılan oyuncu, daha sonra sağlık görevlileri eşliğinde sedye ile ambulansa taşındı.

Yaşanan bu duraklama nedeniyle maçın ilk yarısına 15 dakika süre ilave edildi. İngiltere'nin finaldeki rakibi Almanya'yı penaltı atışları sonrası mağlup eden İspanya oldu.

U17 Milli Takımımız şampiyonada A Grubu'ndaki ilk maçında İspanya'ya 3-2 mağlup olmuş, ikinci karşılaşmasında ev sahibi Hırvatistan'ı 4-1, son müsabakasında ise İtalya'yı 2-1 mağlup edip, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükselmişti. Çeyrek finalde Macaristan'ı 1-0 ile geçen U17 Milliler, yarı finale adını yazdırmıştı.

U17 Milli Takımımız, çeyrek finalde Macaristan'ı eleyip turnuvada son 4'e kalarak, diğer yarı finalistler Almanya, İngiltere ve İspanya ile birlikte 6-28 Ekim 2017 tarihleri arasında Hindistan'da düzenlenecek 2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri'ne Avrupa kıtasından katılacak 5 ülkeden biri olmaya hak kazanmıştı.