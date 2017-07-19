Milliler ilk maçını kaybetti

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Polonya'ya 83-75 mağlup oldu.

POLONYA DEVREYE ÖNDE GİRDİ

Yaşar Doğu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde özellikle Volkan Koçlu'nun skorer oyunuyla üstünlüğü ele alan ay-yıldızlılar, periyodu 22-17 önde tamamladı. Karşılıklı basketlerle geçilen ikinci çeyrekte, Türkiye'nin Volkan Koçlu ve Mert Karataş ile ürettiği sayılara Sobczak ile cevap veren Polonya, soyunma odasına 36-35 önde gitti.

İLK MAÇIMIZI KAYBETTİK

Yaşar Doğu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde özellikle Volkan Koçlu'nun skorer oyunuyla üstünlüğü ele alan ay-yıldızlılar, periyodu 22-17 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle geçilen ikinci çeyrekte, Türkiye'nin Volkan Koçlu ve Mert Karataş ile ürettiği sayılara Sobczak ile cevap veren Polonya, soyunma odasına 36-35 önde gitti.