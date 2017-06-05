Milliler Makedonya'da kazanamadı

Milli takımımız, 11 Haziran Pazar günü Kosova ile oynayacağı 2018 Dünya Kupası Eleme maçı öncesinde, Makedonya'ya konuk oldu.

TERİM İLK 11'DE DEĞİŞİKLİK YAPTI

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim sahaya; Volkan, Gökhan, Kaan, Çağlar, İsmail, Ozan, Arda, Emre Çolak, Olcay, Yunus ve Enes Ünal'dan oluşan 11'le çıkmayı tercih etti.

Mücadelenin ilk yarısında iki takım da kontrollü futbolu benimsedi. Zaman zaman temponun yükseldiği ilk 45 dakikalık bölümde gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

MAÇTA EŞİTLİK BOZULMADI

Fatih Terim karşılaşmanın ikinci yarısında Selçuk İnan, Emre Mor, Burak Yılmaz gibi isimleri oyuna soktu. İkili mücadelelerin ön plana çıktığı ikinci yarıda Makedonya yan toplarda etkili olmaya çalıştı. Milli takımımız ise hızlı hücumlar denedi ancak başarılı olamadı.

Makedonya ile Türkiye arasında oynanan hazırlık karşılaşması başladığı gibi 0-0 sona erdi.