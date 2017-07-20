Milliler Suudi Arabistan'ı rahat yendi

Samsun’un ev sahipliği yaptığı 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda önceki geceki görkemli açılışın heyecanı yerini müsabakalardaki çekişmeye bıraktı.
GOLLER HÜSEYİN VE HAKAN'DAN GELDİ
Türkiye Erkek Milli Futbol Takımı, A Grubu’ndaki ilk maçında dün Suudi Arabistan ile karşı karşıya geldi. Canik 19 Mayıs Stadı’nda oynanan karşılaşmada milliler sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Ay-yıldızlıların gollerini 61. dakikada Hakan Kurt, 85 ile 90+3. dakikalarda Hüseyin Er kaydetti. Suudi Arabistan’ın tek golünü ise 82. dakikada Hassan Muhammed Mobarki attı.
2015 Avrupa ve 2016 Dünya Şampiyonu unvanıyla oyunlara katılan Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın Mısır ile karşılaşacak.