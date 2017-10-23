Minnesota son saniye basketiyle kazandı

Sezon öncesi Russell Westbrook'un yanına Paul George ve Carmelo Anthony'yi ekleyerek ligin iddialı takımları arasına giren Oklahoma City Thunder ile genç kadrosuyla dikkati çeken Minnesota Timberwolves arasındaki mücadelenin son anları büyük heyecana sahne oldu.
WİGGİNS'İN BASKETİ GALİBİYETİ GETİRDİ
Anthony'nin bitime 4.7 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle 113-112 öne geçen Thunder'a, son saniyede Andrew Wiggins ile cevap veren misafir Timberwolves, maçı 115-113 kazandı.
Timberwolves'u galibiyete, 27 sayı, 7 ribauntla oynayan Wiggins, 27 sayı, 12 ribauntla double double yapan Karl-Anthony Towns, 19 sayı, 9 asist, 6 ribaunt üreten Jeff Teague taşıdı. Thunder'da Russell Westbrook 31 sayı, 10 asist, 5 ribaunt, Carmelo Anthony 23 sayı, 3 top çalma ve Steven Adams 17 sayı, 13 ribauntla mücadele etti