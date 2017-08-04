Mircea Lucescu: Arda Turan'ı arayacağım

A Milli Futbol Takımı'nda Mircea Lucescu dönemi resmen başladı.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile birlikte basın mensuplarının karşısına geçen Lucescu, kendisine yöneltilen Arda Turan sorusuna cevap verdi.

"ARDA TURAN'I ARAYACAĞIM"

'A Milli Futbol Takımı'ndan ayrıldığını açıklayan Arda Turan'ı takıma geri çağıracak mısınız?' şeklindeki soruya deneyimli teknik direktör Lucescu"Milli Takım'da bazı sorunların yaşandığını biliyorum ama bu oyuncuların Milli Takım'da oynaması gerekiyor. Arda'yla tabii ki görüşeceğim. Ona telefon açacağım. Benim amacım oyuncuların milli takıma karşı sorumlulukları olduğunu, bu ülkeye karşı sorumlu olduklarını onlara anlatabilmek. Milli Takım'ın ona ihtiyacı var. Arda'nın da Milli Takım'a ihtiyacı var" şeklinde cevap verdi.

Lucescu'dan Arda Turan açıklaması - İZLE