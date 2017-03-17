Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Miroslav Stoch, baba oldu. Sarı-lacivertli ekipte kötü bir sezon geçiren ve fazla forma şansı bulamayan oyuncu, buna karşın özel hayatında oldukça önemli bir adım attı.

ÇILGINCA DÜNYAYA HOŞGELDİN

Çek model Paula Bedzetiova ile bir süredir ilişkisi bulunan ve kendisiyle nişanlı olan yıldız futbolcu, ilk kez baba olma mutluluğu yaşadı. Model olan eşi bir erkek çocuk dünyaya getiren Stoch, doğumhanedeki resmini paylaşarak oğluna "Bu çılgın dünyaya hoşgeldin. Baban seni çok seviyor bebeğim" mesajını gönderdi.

FUTBOLCU OLURSA KIZMAM

Miroslav Stoch daha önce eşinin hamile olduğunun ortaya çıkmasıyla, gebeliğin erken dönemlerinde bir açıklama yapmış, "Eğer çocuğum erkek olur ve ilerde futbolcu olmak isterse ona kızmam" demişti.