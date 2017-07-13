Ensonhaber.com'a dön

Mizgin Ay'dan altın madalya

Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası 100 metre finalinde Mizgin Ay, 11.62'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

Mizgin Ay'dan altın madalya
Yorum Yap

Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası’nın 2. gününde 100 metre final yarışında piste çıkan Mizgin Ay, altın madalya kazandı.

Mizgin Ay'dan altın madalya VİDEO

100 METREDE ALTIN MADALYA

Kenya’nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası kadınlar 100 metre final yarışında 11.62’lik derecesiyle yarışını ilk sırada bitiren milli atlet Mizgin Ay, altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın 100 metre elemelerinde ilk seride koşan ve 11.92’lik derecesi ile yarı finale kalan Mizgin Ay, yarı finalde 11.58 olan Türkiye rekorunu geliştirerek 11.57 saniye ile finale yükseldi. Finalde ise 11.62’lik bir performans sergileyen Mizgin, yarışını ilk sırada tamamladı ve Dünya Şampiyonu oldu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM