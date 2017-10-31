Mo Farah tartışmalı antrenörüyle ayrıldı

2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda 5.000 - 10.000 metre dublesi yaparak tarihi bir başarıya imza atan 34 yaşındaki Büyük Britanyalı atlet, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada yeniden Londra'da yaşamaya başlayacağını ve bu sebeple Salazar ile ortaklıklarına son vermek durumunda kaldığını ifade etti.

ANTRENÖRÜ DOPİNGLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Bu yıl ağustos ayında Londra'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Atletizm Şampiyonası'nı 10.000 metrede altın, 5.000 metrede ise gümüş madalyayla tamamladıktan sonra pistlere veda ederek yol yarışlarına yönelen Farah, bundan böyle antrenörlüğünü Gary Lough'un üstleneceğini duyurdu.

Ülkesi ABD'de uzun mesafe koşucularının yetiştirilmesi amacıyla kurulan Oregon Project'in başında bulunan Alberto Salazar'ın ismi 2015 yılından itibaren doping iddialarıyla gündeme gelmiş, bu nedenle Farah'ın elde ettiği başarılar üstünde de de kuşku bulutları oluşmaya başlamıştı. Rio 2016 öncesi söylentilerin artması üzerine hem Salazar hem de Farah cephesinden iddiaları kesin bir dille yalanlayan açıklamalar gelmişti