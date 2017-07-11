Moke Atiker Konyaspor'da

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarına devam eden Atiker Konyaspor, savunma bloğunu kuvvetlendirmek için 29 yaşındaki futbolcu için Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda imza töreni düzenlendi.

"HER ŞEY GÜZEL OLACAK"

Wilfred Moke Atiker Konyaspor'un bu sene Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olmasından dolayı mutluluk duyduğunu kaydetti.

Bu kulübe gelmekle önemli bir karar verdiğini anlatan Moke, "Her şey çok güzel olacak. Eminim geçen yıldan daha da güzel şeyler olacak bu sene. Taraftarımızın geçen yıl olduğu gibi takımımızı desteklemelerini istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımız merak etmesinler, bu sene de onlara çok önemli zaferler getireceğiz." diye konuştu.