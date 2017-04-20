Monaco 13 yıl sonra Şampiyonlar Ligi yarı finalinde

1 Barcelona'yı eleyen Juventus yarı finale çıktı Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçı 3-0 kazanan Juventus, rövanş maçında Barcelona ile 0-0 berabere kalarak yarı finale yükseldi.

2 Şenol Güneş'ten UEFA'nın kararına sert tepki Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, verilen men cezası için ''UEFA Lyon adına bize 1 gol attı. Yarın o golü de çıkaracağız.'' dedi.

3 UEFA'dan Beşiktaş ve Lyon'a ceza UEFA, Beşiktaş ve Lyon'a 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası verdi.

4 Quaresma ve Adriano Lyon maçında oynayacak mı Yarın Lyon ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Quaresma'nın tamamen iyileştiği, Adriano'nun ise kadroda yer alamayacağı öğrenildi.

5 Fikret Orman'dan taraftara alkol uyarısı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lyon maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, taraftarlara da çağrı yaptı.

6 F.Bahçe, Panathinaikos'un başkanını çıldırttı Panathinaikos-F.Bahçe maçında takımı 14 sayı öndeyken yerinde duramayan başkan Dimitris Giannakopoulos'un karşılaşma sonunda sesi kesildi.

7 Oğuzhan'ı Lyon maçında 15 takım izleyecek Aralarında İnter, A.Madrid ve B.Dortmund gibi devlerin de bulunduğu 15 takımın scout ekipleri, Lyon maçında Oğuzhan'ı tribünden izleyecek.

8 Hain iftirası Olcay'ı çıldırttı Trabzon yerel basını, Olcay Şahan'ın Yusuf Yazıcı ile birlikte Beşiktaşlı futbolcuların yanına gitmesini ağır bir şekilde eleştirdi.

9 Ayağı kırılan Neuer sezonu kapattı - İZLE Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer'in sol ayağında kırık tespit edildi.