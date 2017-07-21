Monaco 50 milyon euroluk teklifi beğenmedi

Fransa Ligi'ni şampiyon tamamlayan, Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finale çıkan Monaco'nun oyuncuları için teklifler gelmeye devam ediyor.

CİTY GÖZÜNÜ KARARTTI

Ancak Fransa şampiyonu, bu kez Benjamin Mendy için yapılan teklifi az buldu. Skysports'ta yer alan haberde, Bernardo Silva'yı Manchester City'ye 50; Bakayoko'yu da Chelsea'ye 45 milyon Euro'ya satan Monaco'da Benjamin Mendy için City 50 milyon Euro'luk teklif yaptı.

Ancak Monaco, Tottenham'ın sağ beki Kyle Walker'ı 55 milyon Euro'ya kadrosuna katarak, oyuncuya futbol tarihinin en pahalı defans oyuncusu unvanını kazandıran City'nin bu teklifini az buldu.

Walker'dan 4 yaş daha küçük olan 23 yaşındaki Mendy'nin, Walker'dan daha iyi olduğu düşüncesiyle bu teklifin reddedildiği öne sürüldü. Bu arada Chelsea'nin de Mendy'yi transfer etmek istediği kaydedildi.