Monaco - Beşiktaş - CANLI SKOR

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54' GOOOOOOOLLLL.... Monaco 1-2 Beşiktaş (Cenk)

Ceza yayının hemen sağından Tolgay Arslan'ın çektiği şut direğe çarpıp sol tarafta Ryan Babel'in önünde kalıyor. Babel, topu düzelttikten sonra pasını penaltı noktasının üzerine doğru gönderiyor. Savunmanın markajından kurtulan Cenk Tosun topun gelişine şutunu çekerek takımı ve kendisi adına 2. golü atmayı başarıyor.



50' İkinci yarının ilk bölümünde iki takım da orta alanda kontrollü bir futbol oynuyor.

46' Mücadelede ikinci yarı başladı.

İLK YARI SONUCU: Monaco 1-1 Beşiktaş

34' GOOOOOOOLLLL... Monaco 1-1 Beşiktaş (Cenk)

Sağ kanatta topla buluşan Ricardo Quaresma ortasını altıpasın üzerine doğru gönderiyor. O noktada topa çok iyi yükselen Cenk Tosun kafa vuruşunu yapıyor ve top ağlarla buluşuyor.



30' GOL... Monaco 1-0 Beşiktaş (Falcao)

Orta alanda topla buluşan Keita Balde, pasını Radamel Falcao'ya atıyor. Falcao ceza alanı içi sol çaprazında topu sağına çektikten sonra yerden şutunu çekiyor ve top Fabricio Agosto'nun yanından ağlarla buluşuyor.



25' Joao Moutinho'nın kafa pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topu bir anda önünde bulan Radamel Falcao, sol ayağıyla şutunu çekiyor ancak top yan ağlarda kalıyor.

20' Geriden iyi top yaparak çıkıyoruz. Bu dakikaya kadar savunma arkasında bulduğumuz toplarla etkili olmaya çalıştık. Fransız ekibi bir kez duran toptan tehlike oluşturdu.

8' Çok etkili geldik. Cenk savunma arkasında buluştuğu topa vuruşunu yaptı, kaleciden dönen topu Babel tamamladı ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

5' Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı temsilcimizden geldi. Caner'in ortasında Cenk'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Beşiktaş'a başarılar dileriz.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında Fransa'nın Monaco ekibi ile karşılaşıyor.

Ligde kötü günler geçiren ve oynadığı son 3 maçtan sadece 1 puan alan Beşiktaş, Fransa'da moral bulmaya çalışıyor.

Gruptaki ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden daha sonra Leipzig'i Vodafone Park'ta 2-0'la geçen siyah-beyazlı ekip, Monaco deplasmanından puanla dönmesi halinde gruptan çıkmak için büyük bir avantaj yakalayacak.

İLK 11'LER

Monaco: Subasic, Sidibe, Glik, Jemerson, Toure, Moutinho, Fabinho, Tielemans, Lemar, Balde, Falcao

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk