Monaco-Beşiktaş maçı hangi kanalda

Şampiyonlar Ligi'ne muhteşem bir başlangıç yapan Beşiktaş 3. maçında Monaco deplasmanına gidecek.
Siyah-beyazlılar 3'te 3 yaparak gruptan çıkma adına çok önemli bir avantaj yakalamanın peşinde olacak. Monaco'nun ise grupta sadece 1 puanı bulunuyor.
MAÇ HANGİ KANALDA
17 Ekim Salı günü günü saat 21.45'te başlayacak mücadele TRT1'den canlı olarak ekranlara gelecek.
BEŞİKTAŞ TARAFTARI ALINMAYACAK
Şampiyonlar Ligi G Grubu 3'üncü maçında 17 Ekim Salı günü Monaco ile Beşiktaş arasında yapılacak karşılaşmaya Türk taraftarlar alınmayacak.