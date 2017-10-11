Monaco-Beşiktaş maçı hangi kanalda

Şampiyonlar Ligi'ne muhteşem bir başlangıç yapan Beşiktaş 3. maçında Monaco deplasmanına gidecek.

Siyah-beyazlılar 3'te 3 yaparak gruptan çıkma adına çok önemli bir avantaj yakalamanın peşinde olacak. Monaco'nun ise grupta sadece 1 puanı bulunuyor.

MAÇ HANGİ KANALDA

17 Ekim Salı günü günü saat 21.45'te başlayacak mücadele TRT1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI ALINMAYACAK

Şampiyonlar Ligi G Grubu 3'üncü maçında 17 Ekim Salı günü Monaco ile Beşiktaş arasında yapılacak karşılaşmaya Türk taraftarlar alınmayacak.