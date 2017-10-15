Monaco-Beşiktaş maçına Sırp hakem

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. haftasında Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda oynayacağı maçta, Sırbistan Futbol Federasyonundan hakem Milorad Mazic görev yapacak.

Maçta Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Nemanja Petrovic'in 4. hakem görevini üstleneceği müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Nenad Djokic ve Danilo Grujic olacak.

BEŞİKTAŞ'IN 4. MAÇINI YÖNETECEK

Mazic, kariyerinde Beşiktaş’ın 4 karşılaşmasında düdük çaldı.

Siyah beyazlılar, bu maçlardan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sırp hakem, bu maçlarda Beşiktaş’a 12 sarı gösterirken rakip takımlara ise 8 sarı ve 1 kırmızı kart gösterdi.