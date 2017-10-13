Monaco Falco'yu Beşiktaş maçına saklayacak

Jovetic de Karadağ'ın maçında sakatlandığından forvette Keita Balde ve Adama Diakhaby görev yapacak Salı gecesi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ı konuk edecek olan Monaco, bu gece Fransa Ligi'ndeki Lyon sınavında en önemli golcüsü Radamel Falcao'yu oynatmayacak.

"SAKATLIĞA YOL AÇABİLİR"

Teknik direktör Leonardo Jardim, "Falcao, Kolombiya'nın milli maçları için gittiği Güney Amerika'dan Perşembe dönebildi. Onu Lyon karşısında oynatmak sakatlığa yol açabilir" dedi.

Jardim, tecrübeli golcüyü Beşiktaş maçında sahaya sürecek.

Fransa Ligi'ne dört galibiyetle başlayan son şampiyon Monaco, Nice deplasmanında 4-0 kaybvettikten sonra Strasbourg ve Lille'i yenmiş ama sekizinci haftada evinde Montpellier ile 1-1 berabere kalınca lider Paris Saint-Germain'in üç puan gerisine düşmüştü.

Bu nedenle Lyon deplasmanında kazanmaya mecbur olduklarını dile getiren Jardim, Karadağ Milli Takımı'nda sakatlanan Stefan Jovetic'i de kullanamayacağından forvette Keita Balde ve Adama Diakhaby'e görev verecek