Monaco Mbappe için kararını verdi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco’da forma giyen genç yıldız Kylian Mbappe için 100 milyon Euro’luk (400 milyon TL) teklif yapıldığı iddia edildi.

SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ

Monaco’nun 2. Başkanı Vadim Vasilyev, adı Avrupa’nın büyük kulüpleri ile sürekli olarak gündeme gelen Mbappe’nin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Fransız oyuncu üzerinde projelerinin olduğunu belirten Vasilyev, “Mbappe yetenekli bir oyuncu. Onu gelecek sezon için satmayı düşünmüyoruz. Kadromuzda kalmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.