Monaco Mbappe'ye zam yapacak

Buna göre; Monaco genç futbolcunun maaşına yüzde 900 zam yapmayı planlıyor. Adı Real Madrid ile anılan 18 yaşındaki Mbappe, Monaco'da olağanüstü bir sezonu geride bıraktı.

MONACO ZAM YAPTI

46 resmi maçta forma giyen Mbappe, sezonu 28 gol ve 8 asistle tamamladı ve Fransa Milli Takımı'na davet aldı. Bu performansıyla birçok Avrupa kulübünün transfer listesine giren Mbappe için Real Madrid'in 135 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı ileri sürülmüştü.

Fransız basını, Monaco'nun ise Mbappe'yi takımda tutmak için kesenin ağzını açtığını yazdı. Buna göre kırmızı-beyazlılar, 18 yaşındaki futbolcunun maaşına yüzde 900 zam yapmayı düşünüyor. Fransız basınında çıkan haberlerde haftada 18 bin Euro kazanan Mbappe'ye; 162 bin Euro önerildiği ifade edildi.