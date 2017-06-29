Monaco Samed Kılıç'ı istiyor

Kadrosuna kattığı genç oyuncu takviyeleriyle artık tüm dünyanın dikkatini çekmeye başlayan AS Monaco kancayı bu kez Türk asıllı bir isme attı; Samed Hakan Kılıç.

SAMED KARARINI VEREMEDİ

L'Équipe'nin haberine göre, Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco, Auxerre forması giyen ve sözleşmesi sona eren Türk asıllı orta saha oyuncusu Samed Kılıç'ı transfer etmek istiyor.

Auxerre ile sözleşmesini uzatmama kararı alan 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun Türk takımlarından da birçok teklif aldığı ancak henüz kararını vermediği bildirildi.